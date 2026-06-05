СКР возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам карагайского предприятия

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту невыплаты руководством карагайской строительной компании своим работникам заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с июля по сентябрь 2025 года в Карагае руководство компании, осуществляющей строительство автомобильных дорог, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, допустило полную невыплату заработной платы сотрудникам в размере 190 тыс. руб.

Благодаря предпринятым следователем процессуальным мерам, работодатель полностью погасил долги. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.