ФАС выявила нарушения прав нижегородцев при отправке корреспонденции почтой

Нижегородское УФАС сообщило о поступивших жалобах граждан на сотрудников Почты России, которые отказывали в оформлении простых и заказных писем через операторов в отделении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

По данным регулятора, нижегородцам предлагали самостоятельно оформить корреспонденцию через альтернативные каналы обслуживания или отправить письма по высокому тарифу.

Антимонопольная служба решила, что действия Почты России нарушают права граждан, и выдала ей предупреждение. Почта должна издать распоряжение о недопустимости ограничения права выбора клиентами способа отправки корреспонденции, отметили в УФАС.

Владимир Зубарев