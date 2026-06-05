Кировская компания построит в Башкирии теплицы за 46 млн рублей

Министерство лесного хозяйства Башкирии и ООО «Стройэлит» по итогам аукциона заключили контракт на строительство теплицы для выращивания 1,2 млн саженцев в Нуримановском районе. Услуги обойдутся в 46 млн руб., которые выделит региональный бюджет.

По данным сайта госзакупок, аукцион проводился с начальной ценой 58,2 млн руб.

Модульную теплицу с автоматизированной системой циркуляции воздуха, сушилками, барабанами для извлечения семян из шишек, автополивом и другим оборудованием нужно построить до конца октября.

ООО «Стройэлит» зарегистрировано в Кирове в 2014 году, занимается общестроительными работами, ремонтом зданий, тротуаров, уличного освещения. Учредитель компании — Иван Чернядьев. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка организации составила 45,9 млн руб., чистая прибыль — 700 тыс. руб.

Идэль Гумеров