Премьер-министр Башкирии на ПМЭФ встретился с главой Минпрома Казахстана

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с министром промышленности и строительства Казахстана Ерсайыном Нагаспаевым.

«С премьер-министром правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым обсуждены вопросы взаимодействия в обрабатывающем секторе и реализации совместных проектов», — говорится в пресс-релизе министерства промышленности и строительства Казахстана.

Кроме главы кабмина Башкирию на переговорах представляли вице-премьер — министр промышленности Александр Шельдяев и министр внешнеэкономических связей Маргарита Болычева. Господин Назаров в соцсетях отметил, что Казахстан с долей 9,9% находится на третьем месте во внешнеторговом обороте Башкирии.

Идэль Гумеров