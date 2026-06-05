Из бюджета Татарстана на этот год выделили 310 млн руб. на предоставление субсидий хлебопекарным предприятиям. Об этом сообщает Минфин республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на поддержку производства хлеба направят 310 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане на поддержку производства хлеба направят 310 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства направят на возмещение части затрат, связанных с производством социальных хлебов, в частности на приобретение муки и зерна.

Размер субсидии составит не более 6 руб. за 1 кг продукции.

Анна Кайдалова