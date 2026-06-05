В Башкирии компании оштрафовали за плохое содержание водных причалов

Ространснадзор по инициативе транспортной прокуратуры оштрафовал допустивших нарушения должностных лиц двух компаний на общую сумму 20 тыс. руб. за нарушение требований технических регламентов (ч.1.ст. 14.43 КоАП РФ), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Речной порт " Бирск "» и АО «МТС " Центральная "», которые эксплуатируют причалы на реке Белой в Бирске. Уфимская транспортная прокуратура установила, что предприятия не вели техническую документацию, в том числе о допустимых нагрузках на причалах, не проводили ремонтно-восстановительные работы металлических и бетонных поверхностей.

Уфимский транспортный прокурор внес представления руководителям компаний. По требованию прокурора устранили нарушения.

Майя Иванова