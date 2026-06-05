В Башкирии ожидаются грозы, порывы ветра и туман

6 июня в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Синоптики прогнозируют западный, северо-западный ветер 5–10 м/с, при грозе возможны порывы до 14 м/с.

Ночью похолодает до +8...+13°, днем потеплеет до +16...+21°.

На отдельных участках дорог ночью и утром прогнозируется туман, видимость в котором составит 500 м и менее.

В Уфе будет облачная погода с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Подует западный, северо-западный ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +11...+13°, днем — повысится до +18...+20°.

Майя Иванова