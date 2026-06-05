NF Group: инвестиции в коммерческую недвижимость России составят 1 трлн рублей

Инвестиции в коммерческую недвижимость России по итогам 2026 года ожидаются на уровне 1 трлн руб., что сопоставимо с результатами прошлого года. Таким прогнозом поделился управляющий партнер NF Group Александр Новиков. По его словам, драйвером рынка остаются закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости. Значительную долю также занимают госорганы, которые инвестируют крупные средства в собственные штаб-квартиры.

«С одной стороны, в последние годы на рынке была максимально высокая ключевая ставка, с другой стороны, мы наблюдаем вал сделок. В 2025 году мы превысили 1 трлн руб. по инвестициям даже с поправкой на то, что сюда включены крупные сделки с земельными участками, которые составляли 30-40% от объема инвестиций. Также здесь учитываются другие крупные сделки — покупка РЖД Moscow Towers»,— рассказал господин Новиков на инвестиционном завтраке, организованном ИД «Коммерсантъ».

Как писал «Ъ», объем вложений в жилую и коммерческую недвижимость в России по итогам первого квартала 2026 года составил 99 млрд руб.— это на 30% меньше, чем годом ранее. Ключевыми причинами спада участники рынка называют дорогие кредиты для девелоперов, а также нехватку качественных активов по приемлемым ценам. Дополнительное давление оказывает высокая база прошлых лет, когда значительная часть сделок была связана с продажей активов иностранных компаний. Кроме того, инвесторы все чаще переключаются на более доходные инструменты — банковские вклады и облигации.