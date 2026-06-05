В Оренбурге в суд направлено дело о вовлечении в занятие проституцией и купле-продаже человека

В Оренбурге в суд направлено уголовное дело в отношении организатора и восьми участников преступной группы. Они обвиняются по п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная с угрозой применения насилия), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) и п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2022 года 54-летний обвиняемый создал «организованную устойчивую преступную группу для вовлечения других лиц в занятие проституцией и организации занятия проституцией на территории Оренбурга и Оренбургского района». Участниками ОПГ стали граждане, выполняющие роли заместителя и водителей.

Организатор группы лично вовлек в занятие проституцией трех девушек, используя уговоры, обещание высокого заработка и принуждение. Одна из девушек была несовершеннолетней. Всего в незаконную деятельность были вовлечены семь девушек. Для этого «фигуранты подавили волю потерпевшей, а также угрожали ей применением физической силы».

Органом предварительного следствия арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 3 млн руб.

Руфия Кутляева