Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Количество розничных сделок на офисном рынке Москвы снижается после рекордных показателей предыдущих двух лет. По данным экспертов компании Ricci, в первом квартале 2026-го объем продаж лотов площадью до 1 тыс. кв. м в строящихся и проектируемых бизнес-центрах составил около 30 тыс. кв. м, на четверть меньше, чем годом ранее за аналогичный период.

Снижение активности, полагают брокеры, связано прежде всего с эффектом высокой базы предыдущих лет. На фоне волатильности арендных ставок и ограниченного предложения качественных офисов в существующих БЦ некоторые компании, располагающие финансовыми возможностями, стали рассматривать покупку помещений под собственное использование.

Кроме того, со стороны инвесторов приобретение небольших офисных площадей стало рассматриваться как альтернатива вложениям в жилую недвижимость. Но, отмечают эксперты, после рекордных объемов продаж в предыдущие годы рынок постепенно переходит к фазе стабилизации. При этом, несмотря на снижение общего объема сделок в строящихся бизнес-центрах, структура спроса остается практически неизменной. Наиболее востребованными по-прежнему остаются офисы площадью до 150 кв. м, на них приходится 3/4 сделок.

Что касается цен, то средняя запрашиваемая цена по сделкам составила 443,5 тыс. руб. за квадратный метр с учетом НДС, это на 1% выше аналогичного показателя прошлого года. А средневзвешенная цена экспонирования в общем объеме нового строительства — почти 515 тыс. руб. за «квадрат».

Светлана Бардина