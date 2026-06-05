Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На вопрос о рекорде по метанию копья ответить однозначно невозможно. Ведь в этом виде спорта в 1986 году произошла настоящая революция, которая разделила все на «до» и «после». Дело в том, что к середине 1980-х атлеты начали отправлять снаряд так далеко, что это стало небезопасно, ведь соревнования проходили на обычных стадионах. Например, в июле 1984 года немец Уве Хон метнул копье на 104 м 80 см. Снаряд чуть-чуть не долетел до кромки футбольного поля. Это уже стало угрозой не только для бегунов на дорожках, но и для болельщиков на трибунах.

Из положения вышли просто: разработали новое копье со смещенным центром тяжести. Оно планировало в воздухе гораздо меньше, и результаты стали значительно скромнее. Кроме того, были запрещены так называемые вольные стили метания, а предыдущие рекорды просто аннулировали. Все эти нововведения привели к тому, что многие былые чемпионы остались не у дел.

Представители Восточной Германии, которые раньше были в этом виде на первых ролях, ушли на второй план. Они просто не смогли приноровиться к новому копью. Фактически вид спорта начал все сначала, и уже на чемпионате мира, который проходил по новым правилам, стали выигрывать атлеты, которые раньше не претендовали на золотые медали. Не говоря уже о дальности броска.

В 1987 году рекорд ныне знаменитого Яна Железны составил 87 м 66 см. Но чешский спортсмен год от года улучшал свои достижения и в мае 1996-го метнул новое копье на 98 м 48 см. Казалось, еще чуть-чуть — и придется изобретать новые правила либо снова усовершенствовать снаряд. Но с тех пор за 98 м новое копье никто отправить так и не смог. Поэтому еще одна революция в этом виде спорта пока не нужна.

Владимир Осипов