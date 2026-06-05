Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ

Мозг — заботливый сценарист. Если бы можно было сейчас передать запах и звук, например, стоматологической клиники, я уверена, многие бы напряглись. Ученые из университетов Торонто и Макгилла выяснили, как именно прошлый негативный опыт и самовнушение буквально перенастраивают мозг так, что боль ощущается сильнее. Речь идет о так называемом эффекте ноцебо — это полная противоположность плацебо. И если первое помогает человеку чувствовать себя лучше, то ноцебо, напротив, усиливает страдания.

В эксперименте с грызунами ученые возвращали их в среду, где они когда-то испытывали боль, либо заставляли наблюдать за сородичами, которым было дискомфортно. Даже когда новой травмы не было, организм испытуемых все равно переходил в режим ожидания опасности и усиливал чувствительность. Получается так же, как и с человеческой тревожностью: однажды мы запомнили угрозу и продолжаем ее ждать даже в безопасной ситуации.

Нейробиологов заинтересовал эффект ноцебо, потому что врачи уже давно заметили: негативные ожидания и страх ухудшают результаты лечения пациентов. Организм будто учится страдать заранее. Но переучить его можно. Например, снижая градус неопределенности. Когда тот же стоматолог комментирует свои действия, мы понимаем, чего ждать, и меньше тревожимся.

Второе — менять контекст. Когда ситуация повторяется, но без ожидаемой боли, чувствительность постепенно снижается. И плацебо — это не вера в чудо, а настройка ожиданий. Ведь мозг просто делает то, что умеет лучше всего, — подстраивается под прогноз.

Анна Кулецкая