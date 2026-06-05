Прокуратура Самары проверит информацию об ограничении пользования грузовым лифтом в ЖК «Король Лев»

Прокуратура Самары организовала проверку распространенной в интернете информации «об ограничении пользования грузовым лифтом, введенном управляющей компанией для новоселов ЖК “Король Лев”». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях распространились жалобы жильцов ЖК «Король Лев» на действия управляющей компании. Новоселы сообщали, что после выдачи ключей УК начала ограничивать работу грузовых лифтов в домах на Московском шоссе. Сначала грузоподъёмность снизили с 1000 до 500 кг, затем — до 250 кг. А потом и вовсе лифты стали регулярно отключать на целый день: с 9:00 (MSK+1) до 19:00.

На фасадах домов появились строительные лебедки, за подъем вещей на которых УК берет с жильцов деньги. Также в соцсетях указывалось, что жители не давали согласия на установку лебедок, которые подключили к общедомовым сетям. Кроме этого, жильцы также жаловались на многочисленные нарушения со стороны УК: отсутствие горячего и холодного водоснабжения, незаконное отключение крышной котельной, накопление долгов по коммунальным услугам без выставления квитанций, превращение придомовой территории в свалку строительного мусора и другие проблемы.

Руфия Кутляева