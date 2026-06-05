Двигатель для «Суперджета» с пермскими комплектующими прошел сертификацию

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в ГК «Ростех») получила сертификат типа на двигатель ПД-8, которым планируется комплектовать импортозамещенные лайнеры «Сухой Суперджет». Как сообщает ОДК, сертификат выдан Росавиацией. «Сертификат типа подтверждает соответствие двигателя ПД-8 нормам летной годности и заложенным техническим характеристикам. Решение о выдаче документа приняли в Росавиации на основе предоставленной ОДК доказательной базы».

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В создании ПД-8 приняли участие и пермские предприятия. Так, АО «ОДК-СТАР» разработало и производит систему автоматического управления двигателем, которая состоит из гидромеханических и электронных агрегатов. Они также прошли сертификацию в Росавиации.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан и производится с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на предприятии «ОДК-Сатурн» в Ярославской области. Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.

АО «ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».