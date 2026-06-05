Нижегородская область и фонд «Сколково» будут развивать технологические компании

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления фонда «Сколково» Сергей Перов подписали соглашение о развитии технологических компаний в регионе на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Нижегородский бизнес получит доступ к корпоративному заказу и проектам технологического лидерства России, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В этом направлении «Сколково» будет сотрудничать с АНО «Горький Тех» и технопарком «Анкудиновка», отмечается в сообщении. Нижегородские компании планируется подключать к партнерским проектам фонда для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также к созданию исследовательских центров. Приоритетными направлениями станут биомедицина, транспорт, энергетика, беспилотные системы и автоматизация. Отдельный блок посвятят экспорту нижегородских IT-компаний, уточнил Глеб Никитин.

«Сколково» подключит проекты нижегородских компаний к крупному корпоративному заказу и окажет им финансовую и организационную поддержку. Сергей Петров напомнил, что в проекте «Сколково» участвуют 66 нижегородских компаний, выручка которых в 2025 году превысила 5,5 млрд руб.

Владимир Зубарев