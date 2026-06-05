В Казани аукцион по продаже комплекса бывшей больницы фабрики Крестовниковых признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Информация об этом опубликована на портале Единой информационной системы торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани вновь не смогли продать комплекс бывшей больницы фабрики Крестовниковых

Фото: Скриншот документа, опубликованного Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тат В Казани вновь не смогли продать комплекс бывшей больницы фабрики Крестовниковых

Фото: Скриншот документа, опубликованного Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тат

Это уже вторая неудачная попытка: в марте торги не состоялись по той же причине. Начальная цена лота составила 382,6 млн руб.

На торги выставили поликлинику, административные и хозяйственные здания, а также корпус больницы, который является объектом культурного наследия. В состав лота также входит земельный участок площадью более 8 тыс. кв. м.

Будущий собственник обязан провести полную реставрацию комплекса и завершить работы до июля 2030 года.

Анна Кайдалова