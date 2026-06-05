В Тольятти вынесли приговор двум бывшим адвокатам ПАСО, обманувшим участника СВО

Центральный районный суд Тольятти признал виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием) двоих бывших адвокатов Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

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Суд назначил каждому из подсудимых наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С осужденных также солидарно взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в размере 500 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Как установил суд, гражданин «обратился к подсудимым с просьбой оказать содействие в возврате» 1,4 млн руб., которые ранее у него с банковского счета списал другой гражданин. Адвокаты ПАСО не намеревались исполнять обещания по возврату денег.

Как уточняют в СУ СКР по Самарской области, в 2024 году фигуранты обманом завладели банковской картой участника СВО, пообещав передать ее его матери. После этого, злоумышленники сняли с банковского счета мужчины 640 тыс. руб., а затем распорядились деньгами по собственному усмотрению. Потерпевшей признана мать участника СВО, которой был причинен крупный ущерб.

Руфия Кутляева