Суд в Оренбуржье отправил похитителя 19-летнего парня под домашний арест

Беляевский районный суд Оренбургской области перевел одного из похитителей 19-летнего парня под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в ночь на 7 апреля 2026 года двое мужчин в возрасте 25 и 39 лет приехали к дому потерпевшего в селе Днепровка на ул. Пролетарской. Вскоре между ними и 19-летним парнем начался конфликт, во время которого второму начали наносить удары по различным частям тела. Подозреваемые под угрозой расправы вынудили его залезть в багажник автомобиля марки ВАЗ, после чего отвезли пострадавшего к магазину на ул. Советской. Отмечается, что оба фигуранта находились в состоянии алкогольного опьянения.

В тот момент мимо автомобиля проходил мужчина, который услышал крики о помощи, и помог парню выбраться. Вскоре следователи задержали похитителей, против них возбудили уголовное дело. Суд ранее избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, однако вскоре одного из них перевели под домашний арест, накануне такое же решение было принято по отношению ко второму обвиняемому. Находиться под домашним арестом они будут до 8 и 4 июля.

Яна Вежлева