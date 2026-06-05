В деле о мошенничестве с деньгами оборонного завода стало пять обвиняемых

Секретарь единой комиссии по закупкам АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Вера Милицина является фигуранткой уголовного дела, расследуемого по факту хищения на предприятии 100 млн руб. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Госпожа Милицина заключила с прокуратурой досудебное соглашение, обязавшись рассказать следствию о неизвестных эпизодах преступления и лицах, к ним причастных. В обмен на это она может рассчитывать на более мягкое наказание в суде.

По версии следствия, бывший первый замгендиректора АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Сергей Мезенцев, директор по развитию инфраструктуры завода Виталий Волчек и бизнесмены Алексей Рожков и Дмитрий Зайцев совершили мошенничество при закупке оборудования для модернизации оборонного производства на сумму более 100 млн руб. Господин Рожков признал вину и был освобожден под подписку о невыезде. Сергею Мезенцеву инкриминировано еще и хищение 600 тыс. руб. средств предприятия, израсходованных на юридическую помощь. Под стражей в настоящее время находятся господа Волчек и Зайцев, остальным обвиняемым избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.