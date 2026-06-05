В Челябинске пройдут всероссийские соревнования по конкуру

С 18 по 20 июня на площадке школы олимпийского резерва «Рифей» пройдут всероссийские соревнования по конкуру на кубок губернатора Челябинской области. Он будет посвящен памяти погибших участников СВО и 80-летию Петра Сумина — основателя школы, сообщает пресс-служба учреждения.

Состязание включает в себя шесть маршрутов различной степени сложности. На маршруте с высотой препятствий 115 см спортсмены смогут выиграть главный приз турнира — кубок губернатора Челябинской области. Торжественное открытие соревнований в конном строю состоится в 13 часов 19 июня. Для зрителей предусмотрена культурная и развлекательная программа.