Вице-премьера Азамата Абдрахманова исключили из комиссии по недропользованию

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в состав республиканской межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и вывел из него руководителя аппарата регионального кабмина Азамата Абдрахманова, а также экс-главу Хайбуллинского района Рустама Шарипова.

Межведомственная комиссия создана летом 2021 года для регулирования взаимоотношений региональных и муниципальных властей, общества и бизнеса в сфере добычи полезных ископаемых. Ее первым председателем стал сам господин Хабиров, а заместителем — тогдашний вице-премьер Азат Бадранов. Осенью прошлого года господина Бадранова на посту заместителя председателя заменил Азамат Абдрахманов — вице-премьер, курирующий работу аппарата правительства Башкирии.

Вместо господ Абдрахманова и Шарипова, который в начале июня стал исполняющим обязанности мэра Уфы, в комиссию вошли начальник контрольного управления главы Башкирии Александр Линкевич и временно исполняющий обязанности главы Хайбуллинского района Ильмир Кутуев.

В середине мая интернет-портал «Пруфы» сообщал, что Азамат Абдрахманов подписал годовой контракт с беспилотными войсками. В пресс-службе правительства Башкирии «Ъ-Уфа» заявили, что не располагают сведениями об этом.

Идэль Гумеров