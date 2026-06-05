На улицах Уфы тестируют роботов-уборщиков

В Уфе компания «168роботикс» тестирует технологии роботизированной уборки, сообщает пресс-служба мэрии. В городе проверили работу двух роботов-уборщиков.

«Цель эксперимента — объективно оценить эффективность, экономическую целесообразность и адаптивность автономных систем в городской среде»,— отмечается в сообщении. Количество роботов-уборщиков не уточняется.

Если тестовый запуск роботизированной уборки окажется успешным, Уфа может быть в числе первых городов России, где автономные системы будут применять повсеместно.

Отмечается, что роботы-уборщики — это «новый стандарт чистоты и порядка». Они «не устают, не болеют и работают круглосуточно», и это поможет улицам города стать «чище и аккуратнее».

Также, указано в сообщении, автоматизация снизит затраты на зарплаты, обучение персонала и простои. По мнению мэрии, свободные средства можно будет направить на развитие «других городских проектов — парки, транспорт, образование».

Кроме того, данные о состоянии улиц, потоках пешеходов и загрязнениях, которые собирают роботы, помогут создать «умный город».

Майя Иванова