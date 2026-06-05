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Один человек погиб и еще один ранен при атаке дрона на белгородское предприятие

В поселке Отрадовский Краснояружского округа Белгородской области FPV-дрон ударил по предприятию. В результате атаки от полученных травм погиб мужчина, еще один мирный житель ранен. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Бойцы добровольческого отряда «БАРС-Белгород» доставили в Краснояружскую ЦРБ пострадавшего с осколочными ранениями головы и ног. После оказания помощи мужчину отправят в горбольницу №2 Белгорода.

За сутки ВСУ нанесли 52 удара по 14 муниципалитетам Белгородской области. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

Мария Свиридова