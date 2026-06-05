АПК «Алексеевский» завершил 2025 год с убытком более 1,5 млрд рублей

Принадлежащее правительству Башкирии АО «Агропромышленный комплекс «Алексеевский» («Алексеевский», бывший одноименный совхоз) обновило годовую отчетность. Из нее следует, что 2025 год компания завершила с убытком более 1,5 млрд руб., а не 180 млн руб., как декларировалось ранее.

Основанием для пересмотра показателей стали корректировки некоторых статей отчетности. Например, следует из документа, совокупная стоимость основных средств предприятия уменьшилась с 3,1 млрд до 2,3 млрд руб. Вместо 217,1 млн руб. валовой прибыли аудит зафиксировал 29,1 млн руб. валового убытка. Объем прочих расходов увеличился с 124,6 млн до почти 1,2 млрд руб.

В то же время руководство компании внесло в отчетность ранее не учтенные поступления от дочерних предприятий, которые составили 274,6 млн руб.

Показатель выручки — 1,25 млрд руб. — не изменился. 609,5 млн руб. «Алексеевскому» принесла продажа огурцов, 301 млн руб. — молока и молочной продукции, 118,6 млн руб. — томатов. Остальная сумма пришлась на реализацию молодняка крупного рогатого скота, производство сахара и оказание услуг.

Основные активы предприятия — например, теплицы и сельхозугодья — расположены в Уфимском районе. В начале этого года «Алексеевский» объявил о закрытии розничной сети из 80 магазинов. Кроме того, компания подала заявление о банкротстве. Весной в организации произошли изменения в топ-менеджменте: Дмитрия Овчинникова на посту гендиректора сменил Айдар Юнусов, а главным бухгалтером стала Ольга Дьяченко вместо Надежды Земляновой.

Идэль Гумеров