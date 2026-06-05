Татарстан занял первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности
Татарстан разделил с Москвой первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Об этом сообщает РБК Татарстан.
Татарстан занял первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата представили на Петербургском международном экономическом форуме. С 2017 года республика занимала второе место после Москвы.
В этом году второе место заняли Нижегородская и Московская области, третье — Сахалинская область, Санкт-Петербург и Башкортостан.
В прошлом году объем инвестиций в основной капитал Татарстана достиг рекордных 1,67 трлн руб. — это на 3,8% больше, чем годом ранее.