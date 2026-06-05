МегаФон поможет региону ПФО перейти на отечественный софт для госсектора

МегаФон и правительство региона договорились о развитии отечественных цифровых сервисов для госсектора. В рамках сотрудничества оператор намерен внедрять российское программное обеспечение в работу госорганов, развивать телеком-инфраструктуру региона и современные системы связи. Соглашение было заключено на ПМЭФ-2026.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Документ закрепили подписями генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Соглашение предусматривает расширение использования отечественного ПО и цифровых сервисов в работе органов власти и подведомственных учреждений. Стороны планируют совместно тестировать новые решения и повышать устойчивость государственных и муниципальных цифровых систем, задействуя инфраструктуру и облачные сервисы оператора. Кроме того, в регионе намерены развивать инструменты кибербезопасности и сети цифровой радиосвязи стандарта DMR*.

Отдельное внимание будет уделено модернизации инфраструктуры связи. МегаФон продолжит работу по повышению доступности телеком-услуг в небольших населённых пунктах региона, а также вдоль федеральных и региональных автодорог и железнодорожных магистралей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

«Оренбургская область входит в число приоритетных регионов для МегаФона. Более 20 лет мы последовательно развиваем здесь телеком-инфраструктуру и реализуем проекты в сфере цифровизации промышленности и экологического мониторинга. Сегодня качественная связь и устойчивые электронные сервисы становятся базой для работы предприятий, государственных систем и повседневной жизни граждан. Уверен, что совместная работа позволит создать надёжную технологическую основу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы Оренбургской области», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Последовательный переход на отечественные цифровые решения — это вопрос технологической независимости и устойчивости всей системы государственного управления. В Оренбургской области мы уже ведём эту работу: развиваем инфраструктуру связи, расширяем доступ к интернету в малых населённых пунктах, усиливаем защищённость государственных информационных систем. Соглашение с МегаФоном позволит ускорить внедрение российских ИТ-решений, повысить качество и надёжность государственных сервисов для жителей, а также создать дополнительную основу для цифрового развития экономики региона», — сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

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За последний год оператор совместно с Минцифры Оренбургской области реализовал два этапа работ в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». В результате голосовая связь и интернет МегаФона появились в 50 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее тысячи человек. Также по специальной программе оператор усилил покрытие на участках трассы М-5 «Урал», проходящей в регионе.

__________ *DMR (Digital Mobile Radio) — открытый цифровой стандарт радиосвязи. Обеспечивает высокое качество звука, защиту от прослушивания и широкие возможности для интеграции с сетями передачи данных

ПАО «МегаФон»