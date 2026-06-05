Сбербанк будет проводить все виды операций с криптовалютой

Сбербанк (MOEX: SBER) планирует осуществлять весь спектр операций с криптовалютой, которые будут разрешены новым законом. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме.

Законопроект, который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют, принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля текущего года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников — обменники из реестра Центробанка, брокеров и доверительных управляющих.

«Мы готовимся к вступлению в силу закона. Конечно, мы будем делать весь спектр операций в интересах наших клиентов, в том числе обменивать фиатную валюту на криптовалюты. Будем делать это в привычных для наших клиентов каналах»,— отметил господин Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Из проекта следует, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, кроме анонимных. Для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.