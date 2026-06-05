В Татарстане задержали подозреваемых в хищении ценностей на 70 млн рублей

В Татарстане задержали трех молодых людей, подозреваемых в мошенничестве с ущербом более 70 млн руб. Они похитили ценности жителя Альметьевска, сообщила пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, мошенники убедили девушку, что ее родственники подозреваются в финансировании терроризма. Под этим предлогом она впустила в дом деда неизвестных молодых людей, которые вынесли драгоценности, часы, коллекционные монеты, ордена и медали из сейфов.

По данным МВД, подозреваемые действовали под давлением телефонных мошенников.

Как сообщили в полиции, злоумышленники связывались с фигурантами от имени Минцифры, Росфинмониторинга и ФСБ. Молодым людям предложили участвовать в «обыске» дома якобы подозреваемого в преступлении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Анна Кайдалова