Выручка пермского «Инкаба» за первый квартал года снизилась на 22,9%

ПАО «Инкаб холдинг» опубликовало финансовые итоги за первый квартал 2026 года по основной операционной компании — ООО «Инкаб». Как следует из сообщения компании, выручка снизилась на 22,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 985 млн руб. «Снижение выручки связано с общей рыночной коррекцией, однако ООО «Инкаб» демонстрирует рост операционной эффективности за счет роста маржинальности заказов»,— отмечается в отчете. Показатель EBITDA вырос на 9,6% к данным АППГ и составил 286 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Чистая прибыль компании за первый квартал составила 43,9 млн руб., тогда как годом ранее она получила убыток в размере 110,9 млн руб. Рентабельность по EBITDA выросла на девять пунктов относительно аналогичного периода прошлого года и составила 29%. Рентабельность по чистой прибыли — 4,5%, уточняется в отчете.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми.

Согласно отчетности группы по МСФО, за первое полугодие 2025 года выручка общества составила около 2,5 млрд руб., при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 7,7 млн руб. (годом ранее прибыль превысила 50 млн руб.). Уставный капитал АО «Инкаб Холдинг» разделен на 80 млн акций номиналом 100 руб.