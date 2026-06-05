Нижегородская область сохранила второе место в рейтинге АСИ
Нижегородская область сохранила второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Вторую строчку рейтинга регион разделил с Московской областью.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Первое место в рейтинге заняли Москва и Татарстан, третье — Сахалинская область, Санкт-Петербург и Башкортостан.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году Нижегородская область также сохранила второе место в рейтинге АСИ, которое заняла в 2024 году. В 2023 году регион был на третьей строчке.
АСИ рассчитывает рейтинг инвестиционного климата по 110 показателям. Ключевые направления оценки — недвижимость, инженерная инфраструктура, защита бизнеса и меры его поддержки, технологии, экспортная деятельность, кадры, развитие рынка и конкуренция.