Прикамье и «Еврохим — Усольский калийный комбинат» расширяют сотрудничество

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» в лице генерального директора Фонда Мельниченко, директора по кадровой и социальной политике «АИМ Менеджмент» Татьяны Журавлевой подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла на площадке Петербургского международного экономического форума — 2026. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Стороны договорились о взаимодействии по ключевым направлениям социально-экономического развития Пермского края, таким как образование, благоустройство общественных пространств и дорожной инфраструктуры, реализация социальных, культурных и научно-технологических проектов, поддержка промышленного туризма.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что 2026 год объявлен в регионе Годом промышленности и подписание соглашения подчеркивает особую значимость партнерства между крупным бизнесом и краевыми властями для устойчивого развития Прикамья.

«Мы убеждены, что качество жизни определяется не отдельными проектами, а тем, насколько связаны между собой образование, возможности для профессиональной самореализации, современная городская среда, культура и общественная активность,— заявила Татьяна Журавлева.— Именно такой подход мы последовательно реализуем в Березниках и Усолье. Некоторые проекты в буквальном смысле становятся визитной карточкой региона, например “Строгановские сезоны” и “Строганов фест”, на который собираются десятки тысяч человек. Мы видим, как такие события формируют новые точки притяжения и повышают интерес к региону».

Значимость подписанного соглашения отметил и генеральный директор ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» Дмитрий Токарев. «Одной из основных задач бизнеса, наряду с производством, является развитие территории нахождения в самых различных направлениях,— подчеркнул господин Токарев.— Это касается как образования, социальной и культурной сферы, так и развития дорожной инфраструктуры и других. Подписание данного соглашения создаст благоприятные условия для устойчивого социально-экономического развития Пермского края. Это наш социальный курс, которого мы уверенно придерживаемся на Усольском калийном комбинате».

«Еврохим» реализует в Пермском крае ряд крупных социальных проектов. Так, в Березниках идет комплексная застройка квартала «Еврохим» — уже 16 домов, еще три здания находятся в процессе строительства. Ранее компания передала администрации Березниковского округа здание детского сада на 260 мест. «ЕвроХим-УКК» и Фонд Мельниченко развивают программу «Профклассы.ФМ» в школах Березников, взаимодействуя с Березниковским политехническим техникумом и Соликамским горно-химическим техникумом. Культурное направление Фонда Мельниченко представлено проектами в рамках программы «АРТ.ФМ» и фестиваля паблик-арта «Смена», благодаря которому в Березниках появляются новые муралы и формируется современный визуальный облик города.

Усольский калийный комбинат (ООО «ЕвроХим-УКК») — один из крупнейших производителей калийных удобрений в России и Европе. Предприятие является ключевым работодателем Пермского края. При поддержке предприятия и Фонда Мельниченко были поданы заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (МГиИП). В итоге Пермскому краю выделили дополнительные 300 млн руб. федеральных средств по программе поддержки благоустройства.