Магнитогорск даст старт фестивалю «Челябинская область – большая семья»

В субботу, 6 июня, Магнитогорск первым среди городов Южного Урала примет передвижной фестиваль «Челябинская область – большая семья». Социально-культурный проект, инициированный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, пройдет на территории городского курорта «Притяжение». Праздничные интерактивные площадки и мобильные консультационные центры будут открыты для всех желающих с 11:30 до 20:00, предлагая разнообразную программу для посетителей любого возраста.

Фестиваль объединит практическую пользу и семейный досуг. Жители и гости Магнитогорска смогут получить консультации и услуги, познакомиться с ключевыми инициативами региона и интересно провести время с близкими.

Для посетителей будут работать мобильные медицинские пункты, где можно будет пройти экспресс-тестирование, проверить общие показатели здоровья, попасть на прием к узким специалистам – неврологу, кардиологу, дерматовенерологу.

Рядом с медицинской зоной откроются консультационные шатры ключевых ведомств Челябинской области. Специалисты МФЦ, Социального фонда, налоговой службы ответят на вопросы о начислении пособий, оформлении льгот, выплатах и юридических тонкостях. В «Притяжении» в этот день будут работать и представители общественной приемной губернатора, аппарата уполномоченных, жилищной инспекции и фонда «Защитники Отечества».

Спортивная и развлекательная составляющие фестиваля займут значительную часть парка. Гости смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, принять участие в командных играх, семейных эстафетах и творческих мастер-классах. Параллельно на главной сцене начнется большая культурная программа с выступлениями лучших музыкальных и танцевальных коллективов Южного Урала, конкурсами и розыгрышами памятных призов.

Передвижной фестиваль «Челябинская область – большая семья» посетит 43 города и завершится 5 сентября в Челябинске.