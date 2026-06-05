В ВТБ рассказали, за счет чего экономика сможет расти без привлечения новых рабочих рук
Экстенсивный рост заменяется более эффективным распределением имеющихся ресурсов
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил, что российская экономика практически исчерпала возможности для экстенсивного роста — то есть развития за счет найма дополнительных сотрудников и загрузки простаивающих заводов. Теперь увеличивать производство можно только за счет более эффективного использования тех ресурсов, которые уже есть. Такой путь, по его словам, несет меньше рисков перегрева — ситуации, когда экономика растет слишком быстро и разгоняет цены.
Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растёт загрузка производственных мощностей, заявил Дмитрий Пьянов
Фото: Предоставлено ВТБ
«Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растет загрузка производственных мощностей. Но как только пик использования доступных ресурсов — особенно трудовых — достигнут, дальнейшее развитие возможно лишь интенсивным путем: через рост производительности труда и отдачу от уже задействованных факторов»,— пояснил Дмитрий Пьянов.
Топ-менеджер перечислил четыре основных источника повышения эффективности, которые могут поддержать экономику:
- Помощь с переездом в регионы, где работники нужнее. Переток кадров в более производительные сектора и компании — один из главных резервов
- Цифровые платформы и сервисы. Они упрощают поиск работы и повышают мобильность на рынке труда
- Инвестиции в новое оборудование и высокотехнологичные производства. С 2021 года вложения в реальном выражении выросли более чем на четверть
- Искусственный интеллект и роботы. Их активное внедрение, особенно в отраслях с низкой производительностью, способно дать мощный толчок
Главным ограничением господин Пьянов назвал слишком медленный рост производительности труда. По оценкам Минэкономразвития, за 2025 год показатель увеличился лишь на 0,7% в годовом выражении. «Это камень преткновения»,— подчеркнул первый зампред ВТБ. По его словам, без ускорения в этой сфере интенсивный сценарий рискует остаться лишь благим пожеланием.