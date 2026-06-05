В ВТБ рассказали, за счет чего экономика сможет расти без привлечения новых рабочих рук

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил, что российская экономика практически исчерпала возможности для экстенсивного роста — то есть развития за счет найма дополнительных сотрудников и загрузки простаивающих заводов. Теперь увеличивать производство можно только за счет более эффективного использования тех ресурсов, которые уже есть. Такой путь, по его словам, несет меньше рисков перегрева — ситуации, когда экономика растет слишком быстро и разгоняет цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растёт загрузка производственных мощностей, заявил Дмитрий Пьянов

Фото: Предоставлено ВТБ Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растёт загрузка производственных мощностей, заявил Дмитрий Пьянов

Фото: Предоставлено ВТБ

«Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растет загрузка производственных мощностей. Но как только пик использования доступных ресурсов — особенно трудовых — достигнут, дальнейшее развитие возможно лишь интенсивным путем: через рост производительности труда и отдачу от уже задействованных факторов»,— пояснил Дмитрий Пьянов.

Топ-менеджер перечислил четыре основных источника повышения эффективности, которые могут поддержать экономику:

Помощь с переездом в регионы, где работники нужнее. Переток кадров в более производительные сектора и компании — один из главных резервов

Цифровые платформы и сервисы. Они упрощают поиск работы и повышают мобильность на рынке труда

Инвестиции в новое оборудование и высокотехнологичные производства. С 2021 года вложения в реальном выражении выросли более чем на четверть

Искусственный интеллект и роботы. Их активное внедрение, особенно в отраслях с низкой производительностью, способно дать мощный толчок

Главным ограничением господин Пьянов назвал слишком медленный рост производительности труда. По оценкам Минэкономразвития, за 2025 год показатель увеличился лишь на 0,7% в годовом выражении. «Это камень преткновения»,— подчеркнул первый зампред ВТБ. По его словам, без ускорения в этой сфере интенсивный сценарий рискует остаться лишь благим пожеланием.