Энергетики предупредили о ремонте теплосети на улице 1-й Красноармейской

Пермские тепловые сети проводят ремонт на улице 1-я Красноармейская в Свердловском районе Перми. Энергетики устраняют дефект на тепломагистрали, расположенной под проезжей частью. Повреждение обнаружено в ходе проведения гидравлических испытаний теплосетей.

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На время работ с 04 июня до 08 июня перекрыт проезд в обе стороны по улице 1-я Красноармейская на участке между улицами 25 Октября и Максима Горького. Объезд возможен по улицам 25 Октября и Максима Горького. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.

Энергетики приложат все усилия, чтобы максимально оперативно завершить работы и открыть движение на участке.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных и 22,3 тысячи километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,1 ГВт, тепловая мощность – 50,9 тысячи Гкал/ч.

ПАО «Т плюс»