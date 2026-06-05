Правительство Татарстана и «Дом.РФ» на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о полной интеграции данных об объектах культурного наследия. Татарстан станет первым пилотным регионом для реализации такого проекта, сообщила пресс-служба комитета республики по охране ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан станет пилотным регионом по полной интеграции данных об ОКН

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Татарстан станет пилотным регионом по полной интеграции данных об ОКН

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Информационную систему объектов культурного наследия Татарстана синхронизируют с платформой «Наследие.дом.рф» и данными Росреестра. Полную интеграцию планируют завершить в июле этого года.

Система позволит автоматически обмениваться данными о состоянии объектов, охранном статусе, разрешениях и согласованиях в режиме реального времени.

Анна Кайдалова