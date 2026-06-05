СК завел дело после гибели пяти человек в ДТП на трассе в Удмуртии

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело о нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 264 УК), после гибели пяти человек в ДТП на трассе в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия. СКР назначил необходимые судебные экспертизы, применяются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Пяти пострадавшим участникам столкновения оказывается медпомощь. По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла около полуночи на 33-м км трассы Костино—Камбарка. По предварительным данным, 42-летний водитель «Форд Фокус» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Спектра» под управлением 39-летней женщины.

Оба водителя и три пассажира «Форда» — 41-летняя женщина, восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик — погибли. С травмами госпитализированы четыре пассажира «Киа» и пятилетняя девочка, находившаяся в «Форде». Прокуратура Удмуртии также проведет проверку по факту ДТП.