В Татарстане с начала этого года зарегистрировали 6,1 тыс. перевозчиков легкового такси. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане число зарегистрированных таксистов превысило 6,1 тысяч

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Татарстане число зарегистрированных таксистов превысило 6,1 тысяч

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Большинство зарегистрированных перевозчиков — самозанятые. Их число составило 5,5 тыс. Еще 504 таксиста работают как индивидуальные предприниматели, 42 — как юридические лица.

Количество автомобилей с разрешением на работу в такси в Татарстане превысило 24 тыс.

В Минтрансе республики отметили, что с 2019 года число автомобилей с разрешением на таксомоторную деятельность в Татарстане выросло на 271%.

Анна Кайдалова