В Татарстане число зарегистрированных таксистов превысило 6,1 тысяч
В Татарстане с начала этого года зарегистрировали 6,1 тыс. перевозчиков легкового такси. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
В Татарстане число зарегистрированных таксистов превысило 6,1 тысяч
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Большинство зарегистрированных перевозчиков — самозанятые. Их число составило 5,5 тыс. Еще 504 таксиста работают как индивидуальные предприниматели, 42 — как юридические лица.
Количество автомобилей с разрешением на работу в такси в Татарстане превысило 24 тыс.
В Минтрансе республики отметили, что с 2019 года число автомобилей с разрешением на таксомоторную деятельность в Татарстане выросло на 271%.