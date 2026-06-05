На ПМЭФ-2026 обсудили возможность локализации производства полимерных труб в Оренбуржье

Крупнейший в России и Евразийском экономическом союзе производитель труб заявил, что готов построить новый завод в Оренбуржье. Об этом стало известно во время ПМЭФ-2026.

Вице-губернатор Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Антон Ефимов обсудил несколько вопросов с председателем совета директоров «Группы Полипластик» Львом Гориловским. Главной темой стала возможность локализации производства полимерных труб на ОЭЗ «Оренбуржье». Также на форуме обсуждалась модернизация коммунальных объектов.

Корпорация заявила, что очень заинтересована в сотрудничестве, поскольку сегодня газовые и нефтяные предприятия региона активно реализуют свои инвестиционные проекты, а коммунальное хозяйство продолжает модернизироваться. Представители также рассмотрели применение комплексных решений при монтаже инженерных систем и строительстве капитальных сооружений.

«Группа Полипластик» не первый год сотрудничает с Оренбуржьем. После масштабного паводка в 2024 году Орск получил более 750 тонн полимерных труб для восстановления городской инфраструктуры, более 770 тонн труб поступило в регион для газификации сельских местностей. Производитель также поставил 42 км труб для обустройства инженерной инфраструктуры на ОЭЗ «Оренбуржье». Сейчас он является поставщиком для нового терминала аэропорта в Оренбурге.

Компания появилась в 1991 году. На данный момент она имеет 32 завода на территории России, Казахстана и Белоруссии, которые производят порядка 700 тыс. тонн продукции в год. В ее группу также входят четыре аккредитованные лаборатории и научно-исследовательский институт.