Более 1 млн рублей взыщут в пользу УдГУ после раскопок на Кутмесском поселении

Арбитражный суд Удмуртии взыщет в пользу УдГУ 1,2 млн руб. по делу о проведении археологических раскопок на объекте культурного наследия «Кутмесское поселение». Ответчиком по нему выступает ООО «Урал-Транс». Археологические изыскания проводились перед реконструкцией Елышского нефтяного месторождения. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Книга «Археологические открытия в Удмуртии» Фото: Книга «Археологические открытия в Удмуртии»

Как установил суд, университет выполнил работы в полном объеме, однако, согласно договору, заказчик оплатил их частично. Тогда УдГУ обратился с иском в Арбитражный суд Удмуртии. Судебная инстанция удовлетворила исковые требования университета. Решение в законную силу не вступило.

«Кутмесское (Кутмезьское) поселение», основанное в 1798 году, относится к числу исчезнувших деревень Удмуртии. Впервые выявлено в 2016 году и признано объектом культурного наследия народов РФ.