«Росагролизинг» инвестирует 10 млрд рублей в предприятие в Башкирии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал соглашение об инвестиционных намерениях с гендиректором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщила пресс-служба правительства Башкирии, документ предусматривает реализацию ООО «МТК-РАЛ-Башкортостан» (входит в «Росагролизинг») проекта по оказанию агротехнологических услуг и проведению механизированных работ стоимостью 10 млрд руб.

В этом году планируется закупка техники на сумму около 3 млрд руб. на льготных условиях, что обеспечит создание 150 новых рабочих мест.

План закупок на 2026 год включает приобретение 40 зерноуборочных комбайнов, 30 тракторов с оборудованием, 15 опрыскивателей, 25 беспилотников и 10 грузовых автомобилей. С 2027 года компания планирует ежегодно закупать технику на сумму до 4 млрд руб.

Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов подчеркнул, что в регионе запущена одна из первых машинно-тракторных компаний (МТК) пилотного формата.

Олег Вахитов