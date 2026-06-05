Заключенные в Удмуртии произвели товаров на 450 млн рублей в 2025 году

Учреждения УФСИН в Удмуртии изготовили товаров и оказали услуг на сумму более 450 млн руб. в 2025 году. Как сообщили в управлении, в первую очередь речь идет о трудовой деятельности заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Более 61 млн руб. в 2025 году было удержано по искам и алиментным обязательствам. УФСИН приняло участие в 163 выставочно-ярмарочных мероприятий муниципального уровня и четырех выставках регионального уровня. На них было реализовано продукции на 2 млн руб.