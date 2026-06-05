Работодатели в Татарстане весной этого года чаще приглашали на работу в автомобильный бизнес, юридическую сферу и индустрию развлечений. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане вырос спрос на сотрудников в автобизнесе и юриспруденции

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Татарстане вырос спрос на сотрудников в автобизнесе и юриспруденции

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Весной наиболее выросло число приглашений на вакансии в автомобильном бизнесе — на 47%, с 7,3 тыс. до 10,7 тыс. В юридической сфере показатель вырос на 32%, до 13,2 тыс., в сфере искусства, развлечений и массмедиа — на 30%, до 39,7 тыс.

Также рост спроса на сотрудников отмечен в логистике и перевозках, среди рабочего персонала, в маркетинге, туризме, страховании и консалтинге.

По данным hh.ru, активизация подбора персонала в республике связана с сезонным оживлением рынка труда.

Тренд на сезонный рост найма характерен для всего Приволжского федерального округа. Высокую динамику также продемонстрировали Чувашия, Марий Эл и Кировская область.

Чувашия продемонстрировала наиболее высокую динамику этой весной: там число приглашений на вакансии в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга выросло на 357% (с 0,7 до 3,2 тыс.). В Марий Эл число приглашений на вакансии в сфере высшего и среднего менеджмента выросло на 68% (с 2,8 тыс. до 4,6 тыс.), в Кировской области в сфере безопасности рост составил 61%, с 0,7 до 1,1 тыс.

Анна Кайдалова