Двоих уфимцев признали виновными в создании интернет-магазина по сбыту наркотиков

Давлекановский районный суд вынес приговор двоим жителям Уфы, признав их виновными в незаконном сбыте наркотиков и покушении на него (п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд приговорил их к 10,5 года и 9,5 года колонии строгого режима.

Установлено, что в декабре 2023 года подсудимые создали интернет-магазин по продаже наркотических средств. Они покупали запрещенные вещества у неизвестных, а затем размещали их в тайниках в Уфе и Давлеканово, а также в Буздякском, Давлекановском и Чишминском районах. Также обвиняемые публиковали в интернете информацию для вовлечения других людей в свою деятельность.

Подсудимые частично признали вину.

Майя Иванова