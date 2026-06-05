КамГЭС поставила двойной рекорд по выработке электроэнергии

Камская ГЭС поставила двойной рекорд по выработке электроэнергии за прошедший май. Он составил 403,018 млн кВтч. Это абсолютный рекорд выработки за месяц за все годы существования станции, начиная с 1954 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Основное влияние оказали большие снегозапасы на начало весны и растянутое весеннее половодье, вызванное температурными колебаниями погоды,— рассказал главный инженер гидроэлектростанции Алексей Бурнышев.— Также важно отметить оперативное взаимодействие специалистов нашего предприятия с коллегами Росводресурсов и системного оператора Единой энергетической системы. В период большой воды наша главная производственная задача — правильно и эффективно использовать воду».

По данным Пермского ЦГМС и справкам Росгидромета, условия зимы 2025 года создали условия для прохождения половодья выше среднемноголетних значений. Основные факторами выступили запасы воды в снежном покрове в бассейне Камы. Они превысили норму на 15–25%, местами в центральных и южных районах — на 45%. Высота снега — на 20–30 см больше обычных показателей.

Последний рекорд выработки за май (именно этот месяц в связи с половодьем считается самым производительным в течение года) был установлен в 1986 году и составил 395,302 млн кВтч.