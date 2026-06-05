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В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

В Татарстане в 03:12 отменили ракетную опасность. В 03:50 в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили полеты, сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ракетную опасность объявили в 02:12 и сняли спустя час. На этом фоне в трех аэропортах республики ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По сообщению Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Ракетную опасность объявляли и в соседней Чувашии, где также вводились ограничения на полеты. Сейчас их сняли.

Анна Кайдалова