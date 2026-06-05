В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты
В Татарстане в 03:12 отменили ракетную опасность. В 03:50 в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили полеты, сообщила пресс-служба Росавиации.
В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ракетную опасность объявили в 02:12 и сняли спустя час. На этом фоне в трех аэропортах республики ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По сообщению Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Ракетную опасность объявляли и в соседней Чувашии, где также вводились ограничения на полеты. Сейчас их сняли.