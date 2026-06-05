В Самарской области создадут комплекс по производству карбамида

На площадке ПМЭФ-2026 правительство Самарской области и Группа «Уралхим» подписали соглашение о создании в регионе «Комплекса по производству карбамида». Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

По словам главы региона, группа готова инвестировать более 124 млрд руб. Регион окажет «все необходимые меры государственной поддержки». На производстве планируют выпускать около 1,8 млн тонн карбамида в год. Проект предусматривает создание порядка 340 новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет региона.

Руфия Кутляева