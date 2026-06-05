В Чувашии в 03:12 отменили ракетную опасность. В 05:59 сняли также угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ночью в Чувашии действовала ракетная опасность

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Ночью в Чувашии действовала ракетная опасность

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внимание! В Чувашской Республике отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Ракетную опасность объявили в 01:52. Во время действия режима в аэропорту Чебоксар действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. По сообщению Росавиации, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Режим ввели и в соседнем Татарстане, где также вводили ограничения на полеты, сейчас их сняли.

Анна Кайдалова