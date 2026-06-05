В Орске задержали местного жителя за финансирование терроризма

Правоохранители задержали жителя Орска за финансирование террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ России по Оренбургской области.

Мужчина узнал о запрещенном на территории РФ террористическом сообществе и начал разделять его идеологию, сформировав к ней положительное отношение. Вскоре фигурант начал спонсировать организацию — он перевел на ее счета 62 тыс. руб.

Накануне жителя Орска задержали. Следственный отдел областного УФСБ возбудил уголовное дело против него по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Финансирование терроризма). На данный момент, по данным ведомства, ведутся оперативно-разыскные мероприятия, сотрудники собирают все необходимые доказательства по делу.

Яна Вежлева