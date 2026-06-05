Шестерых жителей Башкирии будут судить за бандитизм

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело шестерых жителей республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они обвиняются в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ), разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ), угоне (ч. 4 ст. 166 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда (ч. 2 ст. 115 УК РФ), похищении паспорта у гражданина (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как полагает следствие, в январе 2023 года обвиняемые создали банду, а с марта 2024 года по апрель 2025 года, угрожая оружием, похищали и избивали людей. У троих потерпевших они требовали более 12 млн руб.

Чтобы получить около 3,2 млн руб., они похитили одного из потерпевших и его брата, забрали автомобиль Mercedes-Benz, на котором доехали до Кумертау, где забрали деньги.

В апреле прошлого года обвиняемые, по версии следствия, приехали к дому своего знакомого, с которым у них ранее случился конфликт, и выстрелили в него несколько раз из травматического пистолета.

Майя Иванова