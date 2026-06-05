Тату-мастера на Урале арестовали за фото с запрещенной оккультной символикой

Свердловский областной суд оставил в силе административный арест на 10 суток в отношении тату-мастера из Екатеринбурга Полины Солдатовой. Она признана виновной в публичном демонстрировании символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Telegram-канале мастера две фотографии женщин с сатанинской символикой (международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ). У одной были татуировка с летучей мышью и белье с изображением Бафомета. На втором фото на шее женщины был чокер с перевернутой пентаграммой. У публикации было 167 просмотров и 29 реакций, что можно было считать публичной демонстрацией символов запрещенного движения.

Полина Солдатова полностью признала вину и факт размещения изображений, однако ее довод об отсутствии умысла был отклонен Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга — состав правонарушения включает в себя как умышленные действия, так и неосторожные. Решение было обжаловано, но облсуд не нашел оснований для смягчения наказания.

Ирина Пичурина